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Опрос: 25% европейцев - антисемиты | Фото:21.11 09:13   MIGnews.com

Опрос: 25% европейцев - антисемиты

Согласно новому глобальному исследованию, проведенному Антидиффамационной лигой (ADL), примерно каждый четвертый европеец (25%) является антисемитом.

Опрос показал, что антисемитские настроения в Западной Европе остались стабильными, однако ненависть к евреям показывает резкий рост в странах Восточной и Центральной Европы.

Исследование проводилось с апреля по июнь 2019 года в Канаде, Южной Африке, Аргентине и Бразилии. Используя индекс, состоящий из 11 вопросов, опрос более 9000 взрослых людей показал, что антисемитские настроения в Аргентине, Бразилии, Польше, России, Южной Африке и Украине заметно выросли.

Многие респонденты также считают, что евреи все еще "слишком много говорят о Холокосте". Например, в Польше антисемитские настроения выросли до 48% по сравнению с 37% в 2015 году. Примерно три из четырех поляков согласились, что "евреи все еще слишком много говорят о том, что с ними произошло во время Холокоста".

25% венгров считают, что "евреи хотят ослабить национальную культуру, поддерживая увеличение иммигрантов, прибывающих в страну". Общий показатель индекса составил 42% по сравнению с 40% в 2015 году.

В Украине рост индекса показал 14%, в Южной Африке и Бразилии – 9%, в России – 8% и в Аргентине – 6%. Между тем, антисемитские настроения значительно снизились в Италии – на 11%, в Австрии – на 8%, в Канаде – на 6%.


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