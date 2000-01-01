Продюсер рассказала, как снимали эротическую сцену с Асмус
Продюсер фильма "Текст" Ольга Леснова рассказала о деталях съемки откровенной сцены с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского, вызвавшей большое количество негатвных комментариев в сторону актрисы.
По словам Лесновой, в ходе съемок постельной сцены актеры использовали специальные тончайшие накладки, закрывающие интимные части тела. Об этом сообщает Рен-ТВ.
"В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров. Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела", — рассказала продюсер.
В свою очередь, в ответ на реакцию поклонников Кристина Асмус заявила, что в будущем намерена осторожнее подходить к выбору фильмов, в которых будет сниматься. Так, недавно она отказалась от роли в картине, где нужно было принять участие в изображении интимной близости.