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В Латвии запретили 9 российских телеканалов 21.11 14:55   MIGnews.com

В Латвии запретили 9 российских телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил остановить трансляцию девяти каналов, входящих в холдинг российского миллиардера Юрия Ковальчука.

Ковальчук ранее был включен в список лиц, на которых распространяются санкции Европейского совета за нарушение территориальной целостности Украины.

"Среди этих девяти каналов есть такие, как Петербург-Пятый канал, Дом Кино, которые являются очень серьезными программами. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС", - сказал заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш, пишет LRT.

В число запрещенных на территории Латвии каналов вошли: "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург -Пятый канал".

Аболиньш сообщил, что пока принято решение только по этим девяти каналам. В то же время совет проверяет бенефициаров и других телеканалов.



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