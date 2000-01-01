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Фильм `Джокер` породил новый флешмоб 21.10 20:53   MIGnews.com

Фильм "Джокер" породил новый флешмоб

Нашумевший фильм "Джокер" породил новый флешмоб. Лестница, на которой Хоакин Феникс в фильме исполнял танец в роли Джокера стал излюбленным местом блогеров, туристов и косплееров в Нью-Йорке.

Фанаты выкладывают не только фотографии в Instagram с уже культового места, но и пытаются повторить танец главного героя.

Лестница находится в Бронксе – район Нью-Йорка, который известен репутацией криминального. Некоторым жителям Бронкса такой ажиотаж в их районе не нравится.

"Юридически жителям Бронкса разрешено облагать налогом всех, кто посещает лестницу Джокера", - шутит комик Десус Нис в Twitter.


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