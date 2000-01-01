21.10 20:53 MIGnews.com

Фильм "Джокер" породил новый флешмоб

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Нашумевший фильм "Джокер" породил новый флешмоб. Лестница, на которой Хоакин Феникс в фильме исполнял танец в роли Джокера стал излюбленным местом блогеров, туристов и косплееров в Нью-Йорке.Фанаты выкладывают не только фотографии в Instagram с уже культового места, но и пытаются повторить танец главного героя.Лестница находится в Бронксе – район Нью-Йорка, который известен репутацией криминального. Некоторым жителям Бронкса такой ажиотаж в их районе не нравится."Юридически жителям Бронкса разрешено облагать налогом всех, кто посещает лестницу Джокера", - шутит комик Десус Нис в Twitter.