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Глава РФ поздравил Нетаниягу с 70-летием 21.10 12:49   MIGnews.com

Глава РФ поздравил Нетаниягу с 70-летием

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, сообщает пресс-cлужба Кремля.

Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов "двусторонней повестки дня", а также ситуацию в Сирии.

Кроме того, Путин направил Нетаниягу поздравительную телеграмму с 70-летием. Он отметил, что в России его знают как "принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами". Отмечается, что

Нетаниягу вносит большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества в самых различных областях.


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