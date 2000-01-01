21.10 12:49 MIGnews.com

Глава РФ поздравил Нетаниягу с 70-летием

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, сообщает пресс-cлужба Кремля.Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов "двусторонней повестки дня", а также ситуацию в Сирии.Кроме того, Путин направил Нетаниягу поздравительную телеграмму с 70-летием. Он отметил, что в России его знают как "принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами". Отмечается, чтоНетаниягу вносит большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества в самых различных областях.