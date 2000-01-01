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Семья Заворотнюк отказалась от помощи специалистов | Фото:21.09 04:26   MIGnews.com

Семья Заворотнюк отказалась от помощи специалистов

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк отказалась от помощи посторонних медиков в борьбе с тяжелой болезнью.

Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии в частной московской клинике, где лечится от рака головного мозга, который ей диагностировали весной 2019 года.

"Медучреждение, где актриса проходит лечение, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать. Сторонник специалистов не будет, лечение организуют своими силами", – сказано в сообщении.


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