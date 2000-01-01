Вокруг свадьбы Собчак разгорелся православный скандал
Национал-консервативное движение России написало открытое письмо главе Русской православной церкви Патриарху Кириллу с просьбой отлучить новоиспеченного мужа Ксении Собчак Константина Богомолова от церкви.
Соответствующий документ был обнародован в социальной сети "Вконтакте".
В письме к Кириллу напомнили, что Собчак и Богомолов письменно засвидетельствовали раскаяние в безнравственных поступках, после чего пообещали не совершать грешных дел.
Уточняется, что после этого Богомолов не снял свой спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений Оскара Уайльда, хотя он содержит "кощунственные сцены". В частности, авторов письма возмутило, что в спектакле священник представлен гомосексуалистом, голая женщина изображает распятие, крестом открывают бутылки и прочее.
В обращении представители "НКД" призвали Богомолова внести правки в сценарий, убрать "сцены кощунственного характера".
"Режиссер может обратиться в МХТ с просьбой снять кощунственную постановку с репертуара. Режиссер может внести т.н. режиссерские правки в спектакль, касающиеся вышеописанных кощунств. В случае продолжения кощунственной постановки или отсутствия устранения кощунств, просим Вас предать Константина Богомолова Епархиальному суду города Москвы", – сказано в обращении.
Это же движение за несколько дней до публикации письма к РПЦ подало в Генпрокуратуру РФ заявление на Собчак за оскарбление чувств верующий. Такое обвинение сделали из-за развратного танца невесты на свадьбе. В "НКД" заявили, что во время выступления Собчак "нагло и бессовестно попирала" христианские ценности в целом, и религиозные символы в частности.