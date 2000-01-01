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youtube22.07 06:22   MIGnews.com

Голливудского режиссера уволили из-за шуток над больными ВИЧ

Джеймс Ганн - режиссер и сценарист двух фильмов про Стражей Галактики - уволен с поста режиссера третьей части из-за оскорбительных твитов, написанных в 2008-2011 годах. В субботу за режиссера вступился звезда второй части "Стражей" Дэйв Батиста.

Американский режиссер принес извинения после того как твиты, в которых он шутил над педофилией, изнасилованиями и больными ВИЧ, стали активно распространяться в социальных сетях.

Тем не менее глава Walt Disney Studios Алан Хорн объявил, что Ганн будет уволен.

"Оскорбительные высказывания, обнаруженные в "Твиттере" Джеймса, непростительны и противоречат ценностям компании, и мы прервали деловые отношения с ним", - цитирует Би Би Си руководителя компании.

В своих твитах Ганн писал, например: "Смех - лучшее лекарство. Вот почему я смеюсь над людьми с ВИЧ".
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