21.07 16:15 MIGnews.com

Аланис Мориссетт возвращается в Израиль с грандиозным шоу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канадская рок-певица Аланис Мориссетт возвращается в Израиль спустя шесть лет, чтобы отыграть грандиозный концерт. Выступление состоится на сцене "Live Park" в Ришон ле-Ционе 30 июля. 44-летняя исполнительница известна по таким супер-хитам как “Ironic,” “Hand in My Pocket” and “You Oughta Know”.Дебютный альбом " Jagged Little Pill" принес Мориссетт всемирную славу и 5 статуэток "Грэмми".Отметим, на разогреве у музыканта будет выступать израильская певица и актриса Нинет Тайеб – двукратная обладательница премии "MTV Europe Music Awards", пишет Times of Israel . Юная певица уже успела записать 5 студийных альбомов. Сейчас девушка проживает в Лос-Анджелесе.Кроме того, он выступала на разогреве Робби Уильямса и Синди Лопер в рамках их туров в Израиль.