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Аланис Мориссетт возвращается в Израиль с грандиозным шоу21.07 16:15   MIGnews.com

Аланис Мориссетт возвращается в Израиль с грандиозным шоу

Канадская рок-певица Аланис Мориссетт возвращается в Израиль спустя шесть лет, чтобы отыграть грандиозный концерт. Выступление состоится на сцене "Live Park" в Ришон ле-Ционе 30 июля. 44-летняя исполнительница известна по таким супер-хитам как “Ironic,” “Hand in My Pocket” and “You Oughta Know”.

Дебютный альбом " Jagged Little Pill" принес Мориссетт всемирную славу и 5 статуэток "Грэмми".



Отметим, на разогреве у музыканта будет выступать израильская певица и актриса Нинет Тайеб – двукратная обладательница премии "MTV Europe Music Awards", пишет Times of Israel. Юная певица уже успела записать 5 студийных альбомов. Сейчас девушка проживает в Лос-Анджелесе.

Кроме того, он выступала на разогреве Робби Уильямса и Синди Лопер в рамках их туров в Израиль.
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