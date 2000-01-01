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Google празднует летнее солнцестояние 22.06 01:00   MIGnews.com

Google празднует летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние, 21 июня, – самый длинный день в году. В это время ось Земли максимально наклонена к солнцу. Именно благодаря наклону оси происходит смена времен года. Об этом сообщает National Geographic.

Отметить этот знаменательный день решил и Google. Пятничный Google Doodle посвящен дню летнего солнцестояния. Сегодня на тематическом рисунке поисковика изображена улыбающаяся Земля. На ней в районе Южного полюса расположен мини-рай с пальмой и лежаком. Наша планета смотрит на солнце, в лучах которого она купается. Земля заменяет вторую букву “O” в надписи Google.

В Израиле также отмечают день летнего солнцестояния. С 21 июня начинается летний сезон, который закончится 23 сентября. Также отмечают этот день израильские школьники – сегодня последний день учебы.


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