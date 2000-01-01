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Елизавета II посвятит в рыцари ветерана-активиста 21.05 23:11   MIGnews.com

Елизавета II посвятит в рыцари ветерана-активиста

Ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший 32,8 млн фунтов на благотворительность, получит одну из высших государственных наград Великобритании и будет посвящен в рыцари. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Невероятная кампания по сбору пожертвований, начатая полковником Томом, вдохновила всю страну и стала для нас маяком надежды в коронавирусном тумане, - заявил Джонсон, слова которого приводятся в документе. - От лица всех тех, кто был тронут этой невероятной историей, я хочу сказать ему большое спасибо. Этот человек - настоящее национальное сокровище", пишет WP.

В заявлении Даунинг-стрит, 10 указывается, что глава правительства лично ходатайствовал о представлении 100-летнего ветерана к награде и королева Великобритании Елизавета II удовлетворила его просьбу.


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