21.05 09:31 MIGnews.com

Глава МО РФ Сергей Шойгу отмечает юбилей

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Министру обороны России 21 мая исполняется 65 лет. Идеи главы МО РФ находят отклик не только среди военнослужащих, но и у большинства россиян.Сергей Шойгу отдал почти 30 лет государственной службе, и весь список достижений министра охватить невозможно.Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил министра обороны РФ, отметив его вклад в укрепление обороноспособности страны и сохранение традиций российского народа."Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет знаю вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала", - говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.Дипломат отметил, что для многих жизненный путь Сергея Шойгу стал ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу, а личные и деловые качества позволяли ему плодотворно трудиться на различных, самых непростых направлениях и успешно справляться со всеми задачами."Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа", - подчеркивается в поздравлении.По словам Лаврова, министр обороны и сегодня находится "на передовой" защиты национальных интересов."Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам – по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе", - добавил глава МИД РФ, пожелав также имениннику и впредь "сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать созидать на благо Родины".