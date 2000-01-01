Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Глава МО РФ Сергей Шойгу отмечает юбилей 21.05 09:31   MIGnews.com

Глава МО РФ Сергей Шойгу отмечает юбилей

Министру обороны России 21 мая исполняется 65 лет. Идеи главы МО РФ находят отклик не только среди военнослужащих, но и у большинства россиян.

Сергей Шойгу отдал почти 30 лет государственной службе, и весь список достижений министра охватить невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил министра обороны РФ, отметив его вклад в укрепление обороноспособности страны и сохранение традиций российского народа.

"Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет знаю вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала", - говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат отметил, что для многих жизненный путь Сергея Шойгу стал ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу, а личные и деловые качества позволяли ему плодотворно трудиться на различных, самых непростых направлениях и успешно справляться со всеми задачами.

"Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа", - подчеркивается в поздравлении.

По словам Лаврова, министр обороны и сегодня находится "на передовой" защиты национальных интересов.

"Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам – по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе", - добавил глава МИД РФ, пожелав также имениннику и впредь "сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать созидать на благо Родины".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:05
Израиль: широкомасштабное тестирование на антитела
09:45
Кабаны атакуют Хайфу  
09:14
Арабская пальба в Иерусалиме: тяжело ранена 4-летняя
09:05
Ямина и НДИ объединяют силы в оппозиции
08:46
Израиль: министр родила после приведения к присяге
08:36
Петах-Тиква: "русскую" девочку заставили снять платье
08:08
Вспышка коронавируса в Иордании и Египте
08:01
Пожар в жилом доме в Беэр-Шеве: ранены пять человек
07:25
Норвежский закон: в Кнессет пройдут три депутата оппозиции
07:16
ЦАХАЛ: нападение в Самарии расследуется как попытка теракта
07:12
El Al не начнет летать раньше 20 июня
07:09
Европу предупредили о второй серьезной вспышке коронавируса
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
03:44
COVID-19: в Нидерландах заговорили о заражении от животного
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  