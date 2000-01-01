22.05 04:33 MIGnews.com

HBO покажет фильм о чеченских геях

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Телеканал HBO выпустил трейлер фильма "Добро пожаловать в Чечню" ("Welcome to Chechnya"), рассказывающего о чеченских геях.В документальной ленте рассказывается о группе активистов, ведущих борьбу с преследованиями ЛГБТ-сообщества в Чечне. Они работают под прикрытием, чтобы спасти жертв преследований и предоставить им убежище и помощь в получении визы. Фильм снял режиссер Дэвид Франс.Лица героев в фильме были изменены при помощи нейросети. Это сделали для того, чтобы обезопасить их.Премьера пройдет на телеканале HBO пройдет 30 июня.