HBO покажет фильм о чеченских геях

Телеканал HBO выпустил трейлер фильма "Добро пожаловать в Чечню" ("Welcome to Chechnya"), рассказывающего о чеченских геях.
В документальной ленте рассказывается о группе активистов, ведущих борьбу с преследованиями ЛГБТ-сообщества в Чечне. Они работают под прикрытием, чтобы спасти жертв преследований и предоставить им убежище и помощь в получении визы. Фильм снял режиссер Дэвид Франс.
Лица героев в фильме были изменены при помощи нейросети. Это сделали для того, чтобы обезопасить их.
Премьера пройдет на телеканале HBO пройдет 30 июня.