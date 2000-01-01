21.05 20:36 MIGnews.com

Эдельштейн: разрешить собрания по 50 человек в помещениях

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Министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн поручил генеральному директору минздрава Моше Бару Симан-Тову разрешить собрания до 50 человек в закрытых помещениях.Соответствующее заявление он сделал в четверг, 21 мая.В частности, израильтянам в помещении придется соблюдать дистанцию в два метра и носить маски. В свою очередь, между работниками будут установлены перегородки."Сейчас "время открывать", но нельзя проявлять беспечность. Я вновь подчеркиваю: продолжение возвращения экономики к работе в соответствии с планом министерства здравоохранения зависит главным образом от соблюдения правил министерства здравоохранения", – сказал Эдельштейн.По его словам, без сотрудничества со стороны израильтян эпидемия смертоносного коронавируса COVID-19 может усилиться. Это, в свою очередь, приведет к очередному закрытию экономики.