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Бней-Брак: озвучена дата открытия школ и детсадов | Фото:21.05 18:00   MIGnews.com

Бней-Брак: озвучена дата открытия школ и детсадов

С воскресенья, 24 мая, в Бней-Браке возобновят работу учебные заведения, закрытые на карантин из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Соответствующее распоряжение издал муниципалитет города.

Более того, 22 мая возобновят работу детские сады. Власти города призвали родителей самостоятельно отправлять своих детей на занятия и забить их домой.

Стоит отметить, что Бней-Брак был одним из самых пострадавших от коронавируса городов.


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