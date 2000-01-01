21.05 18:00 MIGnews.com

Бней-Брак: озвучена дата открытия школ и детсадов

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С воскресенья, 24 мая, в Бней-Браке возобновят работу учебные заведения, закрытые на карантин из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Соответствующее распоряжение издал муниципалитет города.Более того, 22 мая возобновят работу детские сады. Власти города призвали родителей самостоятельно отправлять своих детей на занятия и забить их домой.Стоит отметить, что Бней-Брак был одним из самых пострадавших от коронавируса городов.