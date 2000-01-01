21.05 16:57 MIGnews.com

Израильтяне: вторая волна пандемии – вопрос времени

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Более половины израильтян уверены, что вторая волна пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, который бушует во всем мире, является вопросом времени.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Израильским институтом демократии (IDI).В частности, исследование показало, что 54,5% израильтян считают высокой вероятность второй волны. В свою очередь, лишь 49% евреев и 55,5% арабов обеспокоены тем, что заразятся коронавирусом. Что примечательно, в марте этот показатель был в разы выше – 76% и 70% соответственно.Между тем, 39% опрошенных считают, что шаги по восстановлению экономики, предпринятые правительством, были сделаны слишком быстро. Еще 30% уверены, что это было сделано своевременно, а 25% считают, что процесс продвигается слишком медленно.Более того, 44% израильтян довольны действиями премьер-министра Биньямина Нетаниягу по управлению коронавирусным кризисом, однако в апреле показатель был выше – 54-57%.Опрос, в котором участвовало 754 респондента, был проведен 17-18 мая. Погрешность составляет 3,7%.