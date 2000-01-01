После коронавируса: рост алии на 20%

Во всем мире за последние несколько недель выросло количество запросов на алию на 20%.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на отчет некоммерческой организации International Fellowship of Christians and Jews.
Соответствующие показатели связывают с тем, что во всем мире начали возобновляться авиарейсы и ослабевать карантинные ограничения, которые были введены из-за смертоносного китайского коронавируса COVID-19.
Более того, евреи, которые хотели совершить алию еще в начале марта, не смогли этого сделать из-за карантина. Несколько месяцев им пришлось ждать, когда появится возможность.
Что примечательно, недавно в Израиль прибыло несколько рейсов, которые перевозили свыше 100 олим каждый. Согласно установленным министерством здравоохранения правилам, после прибытия репатрианты должны проходить 14-дневный карантин.