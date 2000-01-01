22.05 03:30 MIGnews.com

Николь Кидман вышла на пробежку и сломала ногу

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Голливудская актриса Николь Кидман сломала ногу во время пробежки чуть больше месяца назад. Об этом рассказал муж звезды Кит Урбан.Кантри-певец добавил, что Кидман вышла на злополучную пробежку в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси.52-летняя актриса споткнулась о выбоину на дороге и сломала ногу и с тех пор вынуждена носить специальный медицинский ботинок."Я должен сказать, что она справилась с этим лучше, чем я", - отметил её супруг.