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Николь Кидман вышла на пробежку и сломала ногу | Фото:22.05 03:30   MIGnews.com

Николь Кидман вышла на пробежку и сломала ногу

Голливудская актриса Николь Кидман сломала ногу во время пробежки чуть больше месяца назад. Об этом рассказал муж звезды Кит Урбан.

Кантри-певец добавил, что Кидман вышла на злополучную пробежку в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси.

52-летняя актриса споткнулась о выбоину на дороге и сломала ногу и с тех пор вынуждена носить специальный медицинский ботинок.

"Я должен сказать, что она справилась с этим лучше, чем я", - отметил её супруг.


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