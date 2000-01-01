21.05 13:02 MIGnews.com

СМИ: Володин, молодая жена и квартира за полмиллиарда рублей

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин якобы женился во второй раз. Его новая супруга - 33-летняя Яна Полякина, уроженка Мордовии. По данным в ЕГРЮЛ Полякина сменила фамилию на Володина, а спикер Госдумы после развода носил на пальце обручальное кольцо, хотя официально не сообщал о браке.Она переоформила на мать политика Лидию двухэтажную элитную квартиру стоимостью около полумиллиарда рублей. Отметим, отец Яны, Юрий Полякин, владеет 46% ООО "Инвест Холдинг", а 51% - у Лидии Барабановой.Также, Яна была связана с командой Володина по ряду политических проектов.Ранее Володин был женат на дочери одного из преподавателей Саратовского института механизации сельского хозяйства, в котором учился. Первой супругой Володина стала дочь главы одного из саратовских райкомов и племянница единоутробного брата Дмитрия Аяцкова, который был губернатором Саратовской области в 1996–2005 годах.