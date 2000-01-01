Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












СМИ: Володин, молодая жена и квартира за полмиллиарда рублей 21.05 13:02   MIGnews.com

СМИ: Володин, молодая жена и квартира за полмиллиарда рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин якобы женился во второй раз. Его новая супруга - 33-летняя Яна Полякина, уроженка Мордовии. По данным в ЕГРЮЛ Полякина сменила фамилию на Володина, а спикер Госдумы после развода носил на пальце обручальное кольцо, хотя официально не сообщал о браке.

Она переоформила на мать политика Лидию двухэтажную элитную квартиру стоимостью около полумиллиарда рублей. Отметим, отец Яны, Юрий Полякин, владеет 46% ООО "Инвест Холдинг", а 51% - у Лидии Барабановой.

Также, Яна была связана с командой Володина по ряду политических проектов.

Ранее Володин был женат на дочери одного из преподавателей Саратовского института механизации сельского хозяйства, в котором учился. Первой супругой Володина стала дочь главы одного из саратовских райкомов и племянница единоутробного брата Дмитрия Аяцкова, который был губернатором Саратовской области в 1996–2005 годах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:11
"Израиль украл у нас фалафель для создания своей истории"
12:50
Массовое заражение COVID-19: глава района в Адыгее уволился
12:38
Вспышка коронавируса в детском саду в Ришон ле-Цион
12:34
Дележка имущества: Полина Гагарина оставит мужа ни с чем
12:29
Яир Нетаниягу: так выглядит люкс в резиденции премьера  
12:11
Девушки требуют от БАГАЦа чтобы их взяли в Сайерет Маткаль
11:47
Ниссенкорн: я полностью доверяю Мандельблитту
11:36
Дуди Амсалем: Записи подтверждают - Манедльблитт преступник
11:19
Иранские танкеры получат военное сопровождение
11:09
Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке
10:57
Вспышка коронавируса в детском саду в северном Тель-Авиве
10:26
Тело убитой в Бат Яме разрубили на части и выкинули в мусор
10:20
"Только над русскими можно так издеваться"
10:05
Израиль: широкомасштабное тестирование на антитела
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  