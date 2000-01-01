21.05 12:34 MIGnews.com

Дележка имущества: Полина Гагарина оставит мужа ни с чем

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Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсайдеры.Все, что приобрела Гагарина, останется только ее собственностью.Так, еще до свадьбы певица купила квартиру в центре Москвы площадью 137 кв.м. Она также входит в список самых богатых российских знаменитостей Forbes и заработала за год $5,3 млн. (377 млн. руб.) Специалисты предполагают, что один ее рекламный контракт может стоить от $200 тыс. (14 млн руб.), а заказной концерт - 3,5 млн руб.