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Дележка имущества: Полина Гагарина оставит мужа ни с чем 21.05 12:34   MIGnews.com

Дележка имущества: Полина Гагарина оставит мужа ни с чем

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсайдеры.

Все, что приобрела Гагарина, останется только ее собственностью.

Так, еще до свадьбы певица купила квартиру в центре Москвы площадью 137 кв.м. Она также входит в список самых богатых российских знаменитостей Forbes и заработала за год $5,3 млн. (377 млн. руб.) Специалисты предполагают, что один ее рекламный контракт может стоить от $200 тыс. (14 млн руб.), а заказной концерт - 3,5 млн руб.


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