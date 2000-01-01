21.05 21:24 MIGnews.com

Израиль: число пользователей общественного транспорта растет

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В Израиле продолжается рост числа пользователей общественного транспорта. За первый квартал 2017 года количество пассажиров увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Согласно данным Министерства транспорта, с января по март текущего года было осуществлено около 217 миллионов поездок на общественном транспорте. Для сравнения, за аналогичный период 2016 и 2015 года этот показатель составил примерно 202 миллиона и 191 миллион соответственно.Цифры также говорят о том, что за первый квартал 2017 года число пассажиров, пользующихся автобусами и поездами, выросло на 7%, иерусалимским трамваем – на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.С января по март 2017 года по сравнению с тем же периодом 2015 года число пассажиров, которые передвигаются на общественном транспорте, выросло на 14%. При этом количество тех, кто использует автобусные и железнодорожные маршруты увеличилось на 13% и 25% соответственно, иерусалимский трамвай – на 14%.Одной из основных причин роста числа пассажиров, глава транспортного ведомства назвал внедрение реформы тарифов на проезд, которая была введена почти полтора года назад. Благодаря реформе, приобретение суточного, недельного или месячного проездного ежемесячно экономит пассажирам сотни шекелей, и позволяет в рамках одного абонемента на проезд осуществлять поездку на нескольких видах общественного транспорта.Министр Исраэль Кац подчеркнул, что значительный рост числа пассажиров общественного транспорта наблюдается благодаря многочисленным новшествам и изменениям, направленным на улучшение работы общественного транспорта, которые были внедрены за последние несколько лет. Был расширен спектр льгот на проезд для сотен тысяч льготников, расширено действие электронной карточки "рав-кав", усилена интенсивность работы многих автобусных маршрутов, введены новые городские и междугородние автобусные линии.Говоря об этой тенденции, министр Исраэль Кац напомнил, что "согласно данным комиссии Трахтенберга, каждый дополнительный процент числа пассажиров, пользующихся общественным транспортом, экономит стране около 400 миллионов шекелей".