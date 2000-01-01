21.05 05:33 MIGnews.com

Телеведущий BBC взял женщину за грудь в прямом эфире. Видео

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Достаточно курьезный случай произошел в прямом эфире британского телеканала "Би-би-си", когда ведущий Бен Браун во время интервью весьма неловко "отодвинуть" из кадра случайно влезшую женщину.Инцидент произошел во время разговора Брауна с политическим экспертом канала Норманом Смитом на улице города Брадфорд.В какой-то момент в кадр попала неизвестная женщина. Показывая большим пальцем жест "класс!", она без тени смущения решила помешать трансляции, сказав: "Просто фантастически". Не поворачиваясь в ее сторону, журналист рукой отодвинул ее, взяв за грудь.Реакция женщины была соответствующей — она ударила журналиста по плечу за ненадлежащее поведение и сразу удалилась. Браун продолжил интервью.Самому журналисту пришлось извиняться за курьез в Twitter.