Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Телеведущий BBC взял женщину за грудь в прямом эфире. Видео 21.05 05:33   MIGnews.com

Телеведущий BBC взял женщину за грудь в прямом эфире. Видео

Достаточно курьезный случай произошел в прямом эфире британского телеканала "Би-би-си", когда ведущий Бен Браун во время интервью весьма неловко "отодвинуть" из кадра случайно влезшую женщину.

Инцидент произошел во время разговора Брауна с политическим экспертом канала Норманом Смитом на улице города Брадфорд.



В какой-то момент в кадр попала неизвестная женщина. Показывая большим пальцем жест "класс!", она без тени смущения решила помешать трансляции, сказав: "Просто фантастически". Не поворачиваясь в ее сторону, журналист рукой отодвинул ее, взяв за грудь.

Реакция женщины была соответствующей — она ударила журналиста по плечу за ненадлежащее поведение и сразу удалилась. Браун продолжил интервью.

Самому журналисту пришлось извиняться за курьез в Twitter.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:11
Италия бесплатно раздает замки, виллы и монастыри
03:53
SpaceX назвала цену похорон в космосе
01:28
Галкин поделился трогательным видео с дочерью Лизой  
23:36
Названа самая вредная для психики соцсеть
22:32
Хокинг рассказал, почему не стоит искать инопланетян
22:00
Амир Перец - лидер гонки в "Аводе"
21:27
Тюрьма строго наказала Эхуда Ольмерта
19:59
"Переезд посольства США положит конец мирному процессу"
18:57
На Стене Плача построят лифт за 50 млн. шекелей
18:35
КНДР показала видео с организатором покушения на Ким Чен Ына  
17:58
Популярность Трампа среди израильтян упала на 23%
17:38
Мири Регев троллят за "провокационное" платье в Каннах
16:46
Из партии Макрона выгнали второго человека за поддержку BDS
15:52
В Ливане арестован "израильский шпион"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus