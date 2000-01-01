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Копперфильда заставили раскрыть секрет известного фокуса | Фото:21.04 19:31   MIGnews.com

Копперфильда заставили раскрыть секрет известного фокуса

Как известно, знаменитый маг Дэвид Копперфилд никогда не раскрывает свои секреты. Однако пришлось сделать исключение и раскрыть тайну своей иллюзии в суде.

Об этом в субботу. 21 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, иллюзионист обвиняется в небрежном обращении с британцем Гэвином Коксом, который присутствовал на одном из его шоу в MGM Grand в Лас-Вегасе в 2013 году.

Кокс заявляет, что получил травму во время одного из трюков мага под названием Lucky №13.

Согласно информации издания, тот потребовал от иллюзиониста материальной компенсации за травму, полученную во время демонстрации трюка.

Отмечается, что исполнительный продюсер Копперфилда Крис Кеннер дал показания в суде, в котором раскрыл содержание трюка от начала до конца.

Он рассказал, что иллюзионист выбирает 13 участников из аудитории и заставляет их сидеть на платформе на сцене. Затем он покрывает каждого большим занавесом, а после оттягивает штору, показывая , что группа исчезла. После этого он говорит залу обернуться, и все 13 человек уже сидят в задних рядах.

Кеннер объяснил это тем, что заранее подготовленные люди с фонариками прогоняют случайно выбранных в зале людей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу. Затем их заводят обратно – для того, чтобы они успели вернуться к концу представления.

Кокс, бывший шеф-повар британской королевской семьи, утверждает, что истец упал, направляясь по проходам, и получил "травму мозга и телесные повреждения".

Он также рассказал, что медицинские счета на его лечение достигли 400 000 долларов.

Издание передает, что Копперфилд был допрошен в суде после того, как Кеннер раскрыл секреты трюка. Иллюзионист отрицает любые нарушения в этой ситуации.

Отметим, что Копперфилд, настоящее имя которого Дэвид Сет Ко́ткин, родился в еврейской семье из Нью-Джерси. Он начал делать фокусы еще в 12 лет. Его самый знаменитый трюк - исчезновение Статуи Свободы.
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