21.04 13:11 MIGnews.com

В России скончалась звезда фильма "Любовь и голуби"

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На 84 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.В свою очередь, художник Иван Миляев, сын покойной актрисы Людмилы Ивановой, которая, как и Дорошина, работала в театре "Современник", рассказал агентству, что одним из первых узнал о кончине Нины Михайловны."Мне позвонила ее племянница, она тоже художник, коллега моя, сказала, что Дорошина скончалась, подробностей я пока не знаю", - отметил собеседник.Причины смерти не называются. Однако 20 апреля Дорошиной вызвали "скорую помощь" из-за жалоб на боль в груди, но артистка отказалась от госпитализации.