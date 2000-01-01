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скриншот с видео21.04 13:11   MIGnews.com

В России скончалась звезда фильма "Любовь и голуби"

На 84 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

В свою очередь, художник Иван Миляев, сын покойной актрисы Людмилы Ивановой, которая, как и Дорошина, работала в театре "Современник", рассказал агентству, что одним из первых узнал о кончине Нины Михайловны.

"Мне позвонила ее племянница, она тоже художник, коллега моя, сказала, что Дорошина скончалась, подробностей я пока не знаю", - отметил собеседник.

Причины смерти не называются. Однако 20 апреля Дорошиной вызвали "скорую помощь" из-за жалоб на боль в груди, но артистка отказалась от госпитализации.
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