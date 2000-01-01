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22.04 08:48   MIGnews.com

Дети Асада начали учить русский язык

Дети президента Сирии Башара Асада начали учить русский язык. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад во время выступления в Совете Федерации, передает Интерфакс.

У Башара Асада трое детей – дочь Зейн Асад, ей 13 лет, и два сына – Карим Асад (15 лет) и Хафез аль-Асад (12 лет).

Также, по словам посла, русский язык стал вторым языком в сирийских школах. "Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии – это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку", – сказал Хаддад. Он добавил, что многие родители называют своих детей Путиным.

Как сообщил Хаддад, во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка, в школах изучение русского начинается с седьмого класса. Кроме того, как передает ТАСС, Асад отдал на безвозмездной основе землю рядом с Дамаском, чтобы построить там русскую школу.
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