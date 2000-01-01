21.04 20:33 MIGnews.com

Королева Елизавета II отметила 91-й день рождения

Queen Elizabeth II pictured at just one month old at her christening – 91 years ago#HappyBirthdayHerMajesty #Queenat91 pic.twitter.com/QqrgZCQL1U — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 апреля 2017 г.

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Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения, сообщает BBC News.В честь дня рождения монарха в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Большом Виндзорском парке возле Виндзорского замка на границе графств Беркшир и Суррей прогремел пушечный салют.Букингемский дворец опубликовал в Twitter фотографию крещения будущей королевы. На снимке, сделанном в 1926 году, ее держит на руках мать, герцогиня Йоркская Елизавета.По традиции официальное празднование дня рождения королевы устраивают во вторую субботу июня. В этом году оно задержится на одну неделю и состоится 17 июня. Перед Букингемским дворцом пройдет парад, в котором будут участвовать конные офицеры и военные оркестры.Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. Она пребывает на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией.