23.04 00:17 MIGnews.com

25-летнего Сергея Шнурова сравнили с Элтоном Джоном

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Певец и лидер скандальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров умеет удивлять. В Instagram он опубликовал снимок, на котором ему 25 лет."1998 год. Приличный человек", – подписал он фото со своего выступления.Стоит отметить, что сейчас 44-летний певец выглядит совершенно по-другому, хотя умение выделяться из толпы осталось. На раритетном снимке Сергей позирует в разноцветной одежде, с цепочками на шее, очками в тигровой оправе и с голубыми стеклами, а также со странно выбритой бородкой.Такой внешний вид вызвал неоднозначную реакцию у поклонников музыканта: одни пишут, что он очень похож здесь на молодого Элтона Джона, другие – просто не узнают своего кумира.Тем не менее яркий снимок Шнурова собрал меньше чем за сутки более 73 тысяч лайков и множество комментариев.instagram.com