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Анджелина Джоли разрешила детям навестить Брэда Питта 21.04 22:23   MIGnews.com

Анджелина Джоли разрешила детям навестить Брэда Питта

Брэд, который заметно исхудал после расставания с Анджелиной Джоли и детьми, получил радостную новость от почти бывшей жены. Анджелина решила сжалиться над отцом своих детей и разрешила им навестить Брэда в его поместье в Лос-Фелис.

Известно, что в гости к Брэду Питту приехали все шестеро детей, включая 15-летнего Мэддокса, который, по некоторым данным, и стал причиной развода пары. Мальчик долгое время отказывался общаться с отцом, но, видимо, теперь их отношения наладятся. Брэд сводил своих с Анджелиной деток в местный фастфуд, и дети, по рассказам свидетелей, соскучившись по американской еде после долгой поездки в Камбоджу, уплетали чизбургеры.

До этого Анджелина уже просила Брэда Питта присмотреть за детьми во время ее рекламного тура фильма "Сначала они убили моего отца…". Хотя, начиная бракоразводный процесс, Анджелина Джоли была решительно настроена на то, чтобы ограничить общение детей с Брэдом, все больше ее поступков дают понять, что актриса согласится на совместную опеку.
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