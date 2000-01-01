22.04 00:46 MIGnews.com

Алла Пугачева шокировала поклонников, сменив имидж

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Алла Борисовна Пугачева поразила всех своим новым образом. Поклонники были в шоке от поступка, который совершила Примадонна прямо на камеры журналистов. Такого смелого шаловства от Пугачевой не было давно.В прошедший четверг знаменитости прибыли на концерт от Радио "Дача" – "Удачные песни". Алла Пугачева была в их числе. Примадонна с удовольствием пообщалась с поклонниками и журналистами, ответив на их вопросы. Апогеем беседы стал имидж звезды. Певица призналась, что раньше она была в "имидже", а сейчас она просто без него, и всем показалось, что Пугачева сменила образ. В завершении разговора, артистка сняла шиньон в "прямом эфире" и снова водрузила легким жестом руки его назад. За роскошную прическу Алла Борисовна поблагодарила стилистов."Понимаете, в чем дело. Я без имиджа, - заявила Пугачева. - Поэтому вам кажется, что новый имидж. А я просто вышла из образа Аллы Пугачевой. И теперь я просто Алла Пугачева". В совем Инстаграм Алла Пугачева тоже показала фото с концерта, и многие были рады за свою любимицу. Подтянутые формы, модные джинсы, кардиган и очки - все это отлично смотрелось на Примадонне, считают поклонники.