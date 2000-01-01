21.03 21:24 MIGnews.com

Сын Овадьи Йосефа назвал чернокожих "обезьянами"

Racially charged comment made by Israeli Chief Rabbi Yitzhak Yosef, comparing people of color to "monkeys", is utterly unacceptable. https://t.co/uQRPk7meyl — ADL (@ADL_National) 20 марта 2018 г.

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Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф крайне расистски высказался в отношении чернокожих людей, сравнив их с "обезьянами".В своей еженедельной проповеди в прошлую субботу, рассуждая на тему аспектов еврейского благословения цветущих плодовых деревьев, рав Йосеф упомянул благословение, которое произносится при виде "необычного существа". В качестве примера он привел встречу с чернокожим человеком, у которого два белых родителя-опекуна, отметив, что это распространенное явление в США.Главный сефардский раввин назвал чернокожих уничижительным словом "хуши", а чуть позже и "обезьянами". Позже в пресс-службе раввина заявили, что это была цитата из Талмуда.За это высказывание раввин навлек на себя гнев Антидиффамационной лиги."Расовое обвинение из уст главного раввина Израиля Ицхака Йосефа, который сравнил "цветных" людей с "обезьянами", совершенно неприемлемо", - говорится в Twitter организации.