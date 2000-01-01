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Сын Овадьи Йосефа назвал чернокожих `обезьянами` 21.03 21:24   MIGnews.com

Сын Овадьи Йосефа назвал чернокожих "обезьянами"

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф крайне расистски высказался в отношении чернокожих людей, сравнив их с "обезьянами".

В своей еженедельной проповеди в прошлую субботу, рассуждая на тему аспектов еврейского благословения цветущих плодовых деревьев, рав Йосеф упомянул благословение, которое произносится при виде "необычного существа". В качестве примера он привел встречу с чернокожим человеком, у которого два белых родителя-опекуна, отметив, что это распространенное явление в США.

Главный сефардский раввин назвал чернокожих уничижительным словом "хуши", а чуть позже и "обезьянами". Позже в пресс-службе раввина заявили, что это была цитата из Талмуда.

За это высказывание раввин навлек на себя гнев Антидиффамационной лиги.



"Расовое обвинение из уст главного раввина Израиля Ицхака Йосефа, который сравнил "цветных" людей с "обезьянами", совершенно неприемлемо", - говорится в Twitter организации.
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