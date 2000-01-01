Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









21.03 16:46   MIGnews.com

В Британии порно-автобус стал пристанищем для бездомных

Владелец автобуса, внутри которого были сняты несколько десятков порнофильмов в период с 1990-х по 2000-ые, сделал из своего автомобиля передвижной приют для бездомных, сообщает The Argus.

Речь идет о британце Джиме Динсе, который является управляющим благотворительной организации Sussex Homeless Support.

Как удалось выяснить изданию, в прошлом Динс был известным представителем секс-индустрии и использовал этот же автобус для сьемок "фильмов для взрослых". Тогда он скрывался под псевдонимом Фил МакКэвити и спродюсировал серию картин "Секс-автобус", а также снял "Киберсекс" и "Секс фестиваль на байках". При этом Динс также был замешан в публикации домашнего порно британской певицы Тулисы Контоставлюс.

Сам же мужчина не жалеет о своей порнографическом прошлом и вспоминает о них с улыбкой.

"Серия Sex Truck была комедийной. Да, это были фильмы для взрослых, но в стиле Бенни Хилла. И все были настоящими актерами", - сказал он журналистам, отметив, что на его счету от 20 до 30 фильмов.

Мужчина также признался, что решил заниматься благотворительностью неспроста: когда то он сам был бездомным, будучи в бегах.

Спал на пляже и бедствовал, и именно поэтому стремлюсь обеспечить кров бездомным, говорит Динс.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:21
Ахед Тамими приговорили к 8 месяцам тюрьмы
17:05
"Израиль был готов к войне с Сирией в 2007 году"
16:44
Штаты требуют обнести посольство в Израиле 3-метровой стеной
16:22
Обстрел рынка в Дамаске, количество жертв увеличилось до 44
15:41
Bloomberg: Amazon стала второй компанией по капитализации
15:15
Десятки общин и организаций присоединяются к ЕАЕК
14:52
Британский посол не поедет в МИД России
14:37
Суд заблокировал проведение забастовки в "Меухедет"
14:09
Пенсии срежут ретроактивно, Гистадрут грозит забастовкой
13:55
Британец умер после похода в кино
13:33
Ришон: Столкновения в суде над виновницей гибели девочки  
13:24
Макрон предложил сделать французский "мировым языком"
13:05
Захави Ацбани ушел с радио
12:50
Теракт в Самарии: раненный солдат пришел в сознание
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus