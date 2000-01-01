В Британии порно-автобус стал пристанищем для бездомных
Владелец автобуса, внутри которого были сняты несколько десятков порнофильмов в период с 1990-х по 2000-ые, сделал из своего автомобиля передвижной приют для бездомных, сообщает The Argus.
Речь идет о британце Джиме Динсе, который является управляющим благотворительной организации Sussex Homeless Support.
Как удалось выяснить изданию, в прошлом Динс был известным представителем секс-индустрии и использовал этот же автобус для сьемок "фильмов для взрослых". Тогда он скрывался под псевдонимом Фил МакКэвити и спродюсировал серию картин "Секс-автобус", а также снял "Киберсекс" и "Секс фестиваль на байках". При этом Динс также был замешан в публикации домашнего порно британской певицы Тулисы Контоставлюс.
Сам же мужчина не жалеет о своей порнографическом прошлом и вспоминает о них с улыбкой.
"Серия Sex Truck была комедийной. Да, это были фильмы для взрослых, но в стиле Бенни Хилла. И все были настоящими актерами", - сказал он журналистам, отметив, что на его счету от 20 до 30 фильмов.
Мужчина также признался, что решил заниматься благотворительностью неспроста: когда то он сам был бездомным, будучи в бегах.
Спал на пляже и бедствовал, и именно поэтому стремлюсь обеспечить кров бездомным, говорит Динс.