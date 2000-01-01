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instagram22.03 02:25   MIGnews.com

Звезда "Секса в большом городе" выдвинулась в губернаторы

Американская актриса и активистка Синтия Никсон приняла решение участвовать в выборах губернатора штата Нью-Йорк. Звезда сериала "Секс в большом городе" сообщила о своем решении в начале этой недели.



На своей странице в Twitter Никсон написала:

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора".

В записи она прикрепила видеоролик, в котором рассказывает, почему решилась баллотироваться на пост губернатора.

"Нью-Йорк – мой дом. Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк – это место, где я выросла, и где я ращу своих детей", – отмечает Никсон.




В случае своей победы, актриса планирует бороться с проявлением неравенства в штате, будет отстаивать доступность медицины, бороться с массовыми незаконными арестами, а также обещает отремонтировать метрополитен.
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