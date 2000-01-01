22.03 02:25 MIGnews.com

Звезда "Секса в большом городе" выдвинулась в губернаторы

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

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Американская актриса и активистка Синтия Никсон приняла решение участвовать в выборах губернатора штата Нью-Йорк. Звезда сериала "Секс в большом городе" сообщила о своем решении в начале этой недели.На своей странице в Twitter Никсон написала:"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора".В записи она прикрепила видеоролик, в котором рассказывает, почему решилась баллотироваться на пост губернатора."Нью-Йорк – мой дом. Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк – это место, где я выросла, и где я ращу своих детей", – отмечает Никсон.В случае своей победы, актриса планирует бороться с проявлением неравенства в штате, будет отстаивать доступность медицины, бороться с массовыми незаконными арестами, а также обещает отремонтировать метрополитен.