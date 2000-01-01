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Фото из Twitter: Ivanka Trump 21.03 23:05   MIGnews.com

Пользователи Twitter затравили Иванку Трамп

Пользователи социальных сетей затравили дочь президента США Иванку Трамп после публикаций фотографий, на которых она провидит научные эксперименты в лаборатории.




Отмечается, что многие обвинили Трамп в позерстве, якобы она не должна позировать в лабораторном халате в образе научного исследователя не имея никаких знаний в области науки и необходимой квалификации.

"Ой! Посмотрите, Иванка одевается как научный сотрудник. На следующей неделе она оденется как госсекретарь. Не имея ни квалификации, ни надлежащих знаний", — пишет комментатор.

"Она выглядит, как ученый из низкобюджетного кино", - комментировал ее фотографии один из юзеров Twitter под именем "Migs".




"Ну разве не мило? Кремлевская Барби пытается быть исследователем. Да кому нужны эти заботы об инфраструктуре и рабочих местах", - с иронией оставили комментарий под постом Иванки.

При этом некоторые пользователи выразили мнение, что ее новые фотографии – не что иное, как пиар. "Я хочу сфотографироваться, как будто я делаю вашу работу", — приписывали они мысли дочери президента США.

Кроме того, подписчики Трамп вспомнили о социальной программе "Возьми ребенка на работу", которая по задумке властей должна увеличить совместное время провождения в семье. Так, в этом контексте пользователи отметили, что лучше всего эта социальная кампания работает в именно Белом доме.
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