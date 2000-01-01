21.03 23:05 MIGnews.com

Пользователи Twitter затравили Иванку Трамп

Talking #WorkforceDevelopment and Infrastructure in Iowa today! @realDonaldTrump’s #Infrastructure initiative includes a robust plan to expand skills-focused learning to prepare the next generation of American workers for 21st century job opportunities. pic.twitter.com/10md8d5tnz — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 19 марта 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пользователи социальных сетей затравили дочь президента США Иванку Трамп после публикаций фотографий, на которых она провидит научные эксперименты в лаборатории.Отмечается, что многие обвинили Трамп в позерстве, якобы она не должна позировать в лабораторном халате в образе научного исследователя не имея никаких знаний в области науки и необходимой квалификации."Ой! Посмотрите, Иванка одевается как научный сотрудник. На следующей неделе она оденется как госсекретарь. Не имея ни квалификации, ни надлежащих знаний", — пишет комментатор."Она выглядит, как ученый из низкобюджетного кино", - комментировал ее фотографии один из юзеров Twitter под именем "Migs"."Ну разве не мило? Кремлевская Барби пытается быть исследователем. Да кому нужны эти заботы об инфраструктуре и рабочих местах", - с иронией оставили комментарий под постом Иванки.При этом некоторые пользователи выразили мнение, что ее новые фотографии – не что иное, как пиар. "Я хочу сфотографироваться, как будто я делаю вашу работу", — приписывали они мысли дочери президента США.Кроме того, подписчики Трамп вспомнили о социальной программе "Возьми ребенка на работу", которая по задумке властей должна увеличить совместное время провождения в семье. Так, в этом контексте пользователи отметили, что лучше всего эта социальная кампания работает в именно Белом доме.