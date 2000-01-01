Пользователи Twitter затравили Иванку Трамп

Отмечается, что многие обвинили Трамп в позерстве, якобы она не должна позировать в лабораторном халате в образе научного исследователя не имея никаких знаний в области науки и необходимой квалификации.
"Ой! Посмотрите, Иванка одевается как научный сотрудник. На следующей неделе она оденется как госсекретарь. Не имея ни квалификации, ни надлежащих знаний", — пишет комментатор.
"Она выглядит, как ученый из низкобюджетного кино", - комментировал ее фотографии один из юзеров Twitter под именем "Migs".
"Ну разве не мило? Кремлевская Барби пытается быть исследователем. Да кому нужны эти заботы об инфраструктуре и рабочих местах", - с иронией оставили комментарий под постом Иванки.
При этом некоторые пользователи выразили мнение, что ее новые фотографии – не что иное, как пиар. "Я хочу сфотографироваться, как будто я делаю вашу работу", — приписывали они мысли дочери президента США.
Кроме того, подписчики Трамп вспомнили о социальной программе "Возьми ребенка на работу", которая по задумке властей должна увеличить совместное время провождения в семье. Так, в этом контексте пользователи отметили, что лучше всего эта социальная кампания работает в именно Белом доме.