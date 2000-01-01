22.03 00:30 MIGnews.com

Трамп в девятый раз станет дедушкой

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Второй сын Дональда Трампа Эрик и его жена Лара ждут своего первого ребенка, сообщает People.Мальчик должен появиться на свет в сентябре, он станет девятым внуком президента США.Перед будущими родителями стоит ответственная задача – выбрать сыну имя. По словам Лары Трамп, они бы хотели назвать новорожденного Чарли, но такое имя уже носит их пес.У Дональда Трампа пятеро детей и восемь внуков. Пятеро из них – от старшего сына Дональда Трампа-младшего и его жены Ванессы, еще трое – от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.