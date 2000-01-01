Трамп за год обеднел на миллиард долларов

Президент США Дональд Трамп за минувший год стал беднее на один миллиард долларов, как пишет Forbes.
Сообщается, что год назад состояние миллиардера оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, тогда как на данный момент эта сумма составляет 3,5 миллиарда.
Издание отмечает, что с 336 места в списке самых богатых людей Трамп опустился на 544 место.
Добавим, что зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, кроме того ему доступны счет на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.