21.03 19:52 MIGnews.com

Трамп за год обеднел на миллиард долларов

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Президент США Дональд Трамп за минувший год стал беднее на один миллиард долларов, как пишет Forbes.Сообщается, что год назад состояние миллиардера оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, тогда как на данный момент эта сумма составляет 3,5 миллиарда.Издание отмечает, что с 336 места в списке самых богатых людей Трамп опустился на 544 место.Добавим, что зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, кроме того ему доступны счет на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.