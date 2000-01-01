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flickr 21.03 19:52   MIGnews.com

Трамп за год обеднел на миллиард долларов

Президент США Дональд Трамп за минувший год стал беднее на один миллиард долларов, как пишет Forbes.

Сообщается, что год назад состояние миллиардера оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, тогда как на данный момент эта сумма составляет 3,5 миллиарда.

Издание отмечает, что с 336 места в списке самых богатых людей Трамп опустился на 544 место.

Добавим, что зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, кроме того ему доступны счет на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.
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