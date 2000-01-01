21.03 23:34 MIGnews.com

Робби Уильямс хочет представлять Россию на Евровидении

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Британский певец Робби Уильямс сообщил, что хотел бы представлять Россию на "Евровидении", отметив, что "обожает" это красочное и грандиозное шоу."Я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить", – сказал музыкант в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.Уильямс также рассказал, что смотрел выступление российского певца Сергея Лазарева на "Евровидении-2016" и был настолько впечатлен его номером, что даже захотел позаимствовать идею.Ранее в понедельник стало известно, что СБУ подготовила документ о запрете въезда на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна представить Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.По данным ведомства, российская певица незаконно посещала Крым, а также "оставила следы в социальных сетях", где якобы негативно высказывалась об Украине.