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instagram.com 21.03 23:34   MIGnews.com

Робби Уильямс хочет представлять Россию на Евровидении

Британский певец Робби Уильямс сообщил, что хотел бы представлять Россию на "Евровидении", отметив, что "обожает" это красочное и грандиозное шоу.

"Я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить", – сказал музыкант в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Уильямс также рассказал, что смотрел выступление российского певца Сергея Лазарева на "Евровидении-2016" и был настолько впечатлен его номером, что даже захотел позаимствовать идею.

Ранее в понедельник стало известно, что СБУ подготовила документ о запрете въезда на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна представить Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.

По данным ведомства, российская певица незаконно посещала Крым, а также "оставила следы в социальных сетях", где якобы негативно высказывалась об Украине.
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