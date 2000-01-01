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instagram.com 22.03 04:21   MIGnews.com

СМИ: Брэд Питт увлекся скульптурой

Голливудский актер Брэд Питт увлекся скульптурой, сообщает People. Как заявил источник, после расставания с актрисой Анджелиной Джоли звезда "Бойцовского клуба" проводит время в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.

Утверждается, что Питт работал много дней и даже ночей над своим творением. По словам источника, близкие к актеру люди счастливы, что он нашел новое увлечение.

Хаусиго – современный британский скульптор, у которого много поклонников среди знаменитостей. Среди его фанатов – участники группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис и Фли.

Что касается Питта, то он давно интересуется различными видами искусства. К примеру, он создал коллекцию мебели вместе с дизайнером Фрэнком Полларо.

Ранее сообщалось, что Питт и Джоли продают оливковое масло, произведенное в их поместье Шато Мираваль во Франции.
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