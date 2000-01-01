СМИ: Брэд Питт увлекся скульптурой

Голливудский актер Брэд Питт увлекся скульптурой, сообщает People. Как заявил источник, после расставания с актрисой Анджелиной Джоли звезда "Бойцовского клуба" проводит время в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.
Утверждается, что Питт работал много дней и даже ночей над своим творением. По словам источника, близкие к актеру люди счастливы, что он нашел новое увлечение.
Хаусиго – современный британский скульптор, у которого много поклонников среди знаменитостей. Среди его фанатов – участники группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис и Фли.
Что касается Питта, то он давно интересуется различными видами искусства. К примеру, он создал коллекцию мебели вместе с дизайнером Фрэнком Полларо.
Ранее сообщалось, что Питт и Джоли продают оливковое масло, произведенное в их поместье Шато Мираваль во Франции.