22.03 01:54 MIGnews.com

Джордж Клуни исполнил мечту 87-летней фанатки

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Голливудский актер Джордж Клуни лично поздравил с днем рождения его 87-летнюю поклонницу, приехав с цветами в английский дом престарелых Sonning Sunrise, где она живет.Учреждение расположено в деревне Соннинг в графстве Беркшир. Незадолго до дня рождения сотрудники дома престарелых написали письмо Клуни, уверяя, что его поздравление стало бы для Пэт Адамс "подарком мечты".Сотрудники благотворительной организации Sunrise UK, занимающейся уходом за пожилыми людьми, выразили уверенность, что поступок Клуни - это благородный жест прекрасного человека."Она была в восторге от встречи со своим кумиром, поскольку видеть Джорджа с цветами и открыткой - чудесный сюрприз", - говорят в организации, отмечая, что и не надеялись на то, что кинозвезда исполнит их просьбу.Консьержка дома престарелых Линда Джонс сообщила, что ее едва не хватил удар, когда она увидела улыбающегося актера на пороге.