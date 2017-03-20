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`Чудо-женщина` Галь Гадот родила второго ребенка | Фото: Gage Skidmore/Flickr21.03 13:33   MIGnews.com

"Чудо-женщина" Галь Гадот родила второго ребенка

Израильская актриса и модель Галь Гадот стала мамой во второй раз – на днях она родила вторую дочь. 20 марта на своей странице в соцсети Instagram она выложила семейное фото из роддома.

"Теперь нас четверо… Она уже здесь", - отметила кинозвезда.

Гадот сообщила, что девочку назвали Майей.

"Я чувствую благодарность за все чудеса в своей жизни", - пишет актриса в своем "инстаграме".

Менее чем за сутки запись лайкнули более 200 тысяч человек.

Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано. В 2011 году у них родилась первая дочь Альма, а в декабре прошлого года она подтвердила слухи о своей второй беременности.
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