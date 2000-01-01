21.03 22:40 MIGnews.com

Река Ганг признана юридическим лицом

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Индийский штат Уттаракханд объявил реки Ганг и Ямуна юридическими лицами. Решение было принято судьями Высокого суда в ответ на иск жителя Харидвары Мохаммада Салима, который обратился в суд по поводу захвата прибрежных земель у одного из притоков реки Ганг.Чтобы сохранить Ганг и Ямуну, они и все их притоки и русла объявлены юридическими лицами со всеми соответствующими правами и обязанностями, говорится в решении суда. Необходимость такой меры объясняется тем, что Ганг и Ямуна "теряют само свое существование", являясь при этом важной частью индийского общества."Все индуисты глубоко верят в Ганг и Ямуну, они связаны с этими реками. Реки играют центральную роль для половины населения Индии, их здоровья и благополучия. Они обеспечивают физическую и духовную поддержку для нас с незапамятных времен", — добавляют судьи.Суд также выразил разочарование темпами работ по охране реки Ганг и поручил сформировать в течение трех месяцев Управляющий совет, который будет заниматься вопросами ирригации, водоснабжения, гидроэнергетики и навигации.Эксперты надеются, что новый статус рек позволит активнее защищать их от загрязнения и прочего негативного влияния со стороны людей.