21.02 22:30 MIGnews.com

Скончался создатель функций "вырезать-копировать-вставить"

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

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На 74-м году жизни умер программист Ларри Теслер – создатель функций "вырезать", "копировать" и "вставить".Он работал главным инженером корпорации Apple, передает компания Xerox.Он облегчил жизнь нескольким поколениям пользователей компьютеров, будучи сторонником и пионером так называемого "немодального редактированя", когда не нужно использовать клавиатуру, чтобы переключаться между режимами набора и редактирования.Теслер родился в Нью-Йорке 1945 года. Он окончил Стэнфордский университет, затем работал в Xerox PARC, где стал специалистом в проектировании пользовательского интерфейса.Именно тогда он вместе с коллегой Тимом Моттом придумал легендарный набор команд "вырезать", "копировать" и "вставить", которые стали одними из основных для пользователей устройств.В 80-х годах Ларри устроился в Apple, где проработал 17 лет. За это время он смог дойти до позиции главного научного сотрудника, на которой также работал и Стив Возняк.Также программист был соучредителем компании Stagecast Software, которая выпускала приложения для обучениям основам программирования детей. Кроме этого, Теслер был частью команд таких гигантов как Amazon и Yahoo.