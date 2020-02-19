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Скончался создатель функций `вырезать-копировать-вставить` | Фото:21.02 22:30   MIGnews.com

Скончался создатель функций "вырезать-копировать-вставить"

На 74-м году жизни умер программист Ларри Теслер – создатель функций "вырезать", "копировать" и "вставить".

Он работал главным инженером корпорации Apple, передает компания Xerox.

Он облегчил жизнь нескольким поколениям пользователей компьютеров, будучи сторонником и пионером так называемого "немодального редактированя", когда не нужно использовать клавиатуру, чтобы переключаться между режимами набора и редактирования.

Теслер родился в Нью-Йорке 1945 года. Он окончил Стэнфордский университет, затем работал в Xerox PARC, где стал специалистом в проектировании пользовательского интерфейса.

Именно тогда он вместе с коллегой Тимом Моттом придумал легендарный набор команд "вырезать", "копировать" и "вставить", которые стали одними из основных для пользователей устройств.

В 80-х годах Ларри устроился в Apple, где проработал 17 лет. За это время он смог дойти до позиции главного научного сотрудника, на которой также работал и Стив Возняк.

Также программист был соучредителем компании Stagecast Software, которая выпускала приложения для обучениям основам программирования детей. Кроме этого, Теслер был частью команд таких гигантов как Amazon и Yahoo.


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