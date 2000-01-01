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McDonald’s будет продавать свечи с ароматом еды 22.02 04:24   MIGnews.com

McDonald’s будет продавать свечи с ароматом еды

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует запустить в США временные продажи наборов свечей с ароматами говядины, булки, кетчупа, огурца, сыра и лука.

"Сеть быстрого питания производит шесть ароматизированных свечей, которые будут пахнуть…булочкой, кетчупом, солеными огурцами, сыром, луком и говядиной", - говорится в сообщении пресс-службе компании.

Выпуск товара приурочен к пятидесятилетию с запуска продаж одного из бургеров. Также в McDonald’s добавили, что в продажу в США также поступят парные варежки, футболки и другие предметы с символикой бургера.


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