22.02 04:24 MIGnews.com

McDonald’s будет продавать свечи с ароматом еды

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует запустить в США временные продажи наборов свечей с ароматами говядины, булки, кетчупа, огурца, сыра и лука."Сеть быстрого питания производит шесть ароматизированных свечей, которые будут пахнуть…булочкой, кетчупом, солеными огурцами, сыром, луком и говядиной", - говорится в сообщении пресс-службе компании.Выпуск товара приурочен к пятидесятилетию с запуска продаж одного из бургеров. Также в McDonald’s добавили, что в продажу в США также поступят парные варежки, футболки и другие предметы с символикой бургера.