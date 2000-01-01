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Хоакин Феникс вынес теленка на руках со скотобойни | Фото:22.02 02:20   MIGnews.com

Хоакин Феникс вынес теленка на руках со скотобойни

Голливудская звезда Хоакин Феникс вынес корову с теленком со скотобойни. Видео спасения появилось на YouTube-канале farmsanctuary.

После получения Оскара за лучшую мужскую роль в фильме "Джокер" Феникс поехал на скотобойню в городе Пико Ривера, штат Калифорния, где встретился с ее хозяином. Тот провел актеру экскурсию.

Энтони Ди Марией, владелец скотобойни, решил не убивать корову, которая недавно родила теленка в далеке от стада перед убоем. Тогда Хоакин Феникс взял теленка на руки и отвез его и корову на ферму зоозащитников Farm Sanctuary.




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