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Празднуют все: президент Швейцарии пригласила именинников 21.02 23:24   MIGnews.com

Празднуют все: президент Швейцарии пригласила именинников

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой 60-летний юбилей всех граждан своей страны, которые появились на свет в тот же день и в тот же год.

Сограждане, решившие принять участие в торжестве, должны зарегистрироваться на сайте президента и выслать копию документа, удостоверяющего личность.

Симонетта Соммаруга родилась 14 мая 1960 года. Отмечать свой юбилей она собирается недалеко от Берна. Детали празднования не сообщаются, пишет Brecorder.


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