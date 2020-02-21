21.02 23:24 MIGnews.com
Празднуют все: президент Швейцарии пригласила именинников
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой 60-летний юбилей всех граждан своей страны, которые появились на свет в тот же день и в тот же год.
Сограждане, решившие принять участие в торжестве, должны зарегистрироваться на сайте президента и выслать копию документа, удостоверяющего личность.
Симонетта Соммаруга родилась 14 мая 1960 года. Отмечать свой юбилей она собирается недалеко от Берна. Детали празднования не сообщаются, пишет Brecorder
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