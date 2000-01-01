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Фото: LouiseReayBeam 22.02 00:34   MIGnews.com

На женщину-комика подали в суд из-за шутки о бывшем муже

Британская комедийная актриса Лиза Рей получила исковое заявление из-за неудачной шутки о своем бывшем муже. Томас Рей обвинил женщину в клевете. Об этом пишет The Guardian.

Мужчина обвиняет бывшую супругу в нарушении конфиденциальности и требует с Рей 30 тыс. фунтов стерлингов в качестве моральной компенсации и оплаты судебных издержек. Кроме того, он хочет навсегда запретить ей высказываться о нем публично.

Речь идет о шутки в шоу Hard Mood, в которой комедиантка высмеивала недавнее расставание с мужем.

Женщина в свою защиту говорит, что обвинение притянуто за уши, поскольку она всего пару раз пошутила о свое "экс", чтобы продемонстрировать свою грусть от крушения брака. Актриса также заявила, что удалила все шутки о муже из выступлений еще летом прошлого года, как только получила первую жалобу с его стороны.

Рей утверждает, что в случае удовлетворения судебных требований она может обанкротиться. Поэтому, чтобы противостоять своему бывшему мужу, женщина запустила сбор средств на краудфандинговом ресурсе Go fund me и собралась за несколько дней шесть тысяч фунтов стерлингов.

"У него гораздо больше денег, чем у меня, и он говорит, что я обвиняла его в том, что он мной злоупотреблял. И поэтому он подает в суд на меня, что, на мой взгляд, просто попытка заставить меня замолчать", — считает девушка.
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