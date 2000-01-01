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instagram21.02 21:34   MIGnews.com

Серена Уильямс чуть не умерла после родов

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что "чуть ли не умерла после родов".

Спортсменка рассказала о сложностях, которые испытывала после рождения дочери Олимпии. Первенец появился на свет в сентябре прошлого года.

По словам Уильямс она была бы мертва, если бы не своевременная помощь врачей.

Бывшая "первая ракетка мира" отметила, что сами роды прошли хорошо. Однако следующие шесть дней стали кошмаром для Уильямс и ее близких.



Всё началось с лёгочной эмболии, которая вызвала серьёзные осложнения. Из-за сильного кашля у меня разошлись швы от кесарева сечения. Я легла на операционный стол, где врачи обнаружили огромную гематому в моём животе. Тромб мог в любой момент попасть в лёгкие", - рассказала спортсменка.
Уильямс поблагодарила медперсонал за проделанную работу.

"Они точно знали, как справиться со всеми осложнениями. Если бы не их профессионализм, меня бы не было на этом свете", - резюмировала теннисистка.
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