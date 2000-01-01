21.02 19:52 MIGnews.com

Галь Гадот объявит лауреатов премии "Оскар"

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Галь Гадот, израильская актриса, звезда фильма "Чудо-женщина", станет одной из ведущих церемонии награждения премии "Оскар" 2018. Об этом сообщает Times of Israel в среду, 21 февраля.Отмечается, что 90 по счету церемония состоится в Лос-Анджелесе 4 марта 2018 года. Ведущим второй год подряд станет Джимми Киммел.Галь Гадот вместе с актером Марком Хэмиллом ("Звездные Войны") объявят лауреатов премии "Оскар".На сцену также выйдут Арми Хаммер ("Зови меня своим именем"), Оскар Айзек ("Звездные войны"), Зендая ("Величайший шоумен").