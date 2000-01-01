21.02 17:57 MIGnews.com

Елизавета II удивила всех, посетив модный показ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Королева Елизавета II впервые посетила Лондонскую неделю моду, тем самым удивив всех своим первым за 66 лет появлением на модном показе. Монарх сидела в первом ряду зрительного зала на показе молодого британского дизайнера Ричарда Куинна.Рядом с королевой сидела главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур и руководительница Британского совета моды Кэролайн Раш.Елизавета II была одета в платье и пиджак нежно-голубого оттенка и черные туфли. В качестве аксессуаров ее величество выбрала черные перчатки и черную сумочку.Гостья внимательно следила за показом, иногда улыбалась и обменивалась репликами с Винтур и Раш, отмечает Би Би Си.После показа Елизавета вручила модельеру только что учрежденную премию за развитие британского дизайна.Награду Куинну принесла его коллекция, в которой преобладали яркие, цветочные принты и смелые сочетания.