Елизавета II удивила всех, посетив модный показ

Королева Елизавета II впервые посетила Лондонскую неделю моду, тем самым удивив всех своим первым за 66 лет появлением на модном показе. Монарх сидела в первом ряду зрительного зала на показе молодого британского дизайнера Ричарда Куинна.
Рядом с королевой сидела главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур и руководительница Британского совета моды Кэролайн Раш.
Елизавета II была одета в платье и пиджак нежно-голубого оттенка и черные туфли. В качестве аксессуаров ее величество выбрала черные перчатки и черную сумочку.
Гостья внимательно следила за показом, иногда улыбалась и обменивалась репликами с Винтур и Раш, отмечает Би Би Си.
После показа Елизавета вручила модельеру только что учрежденную премию за развитие британского дизайна.
Награду Куинну принесла его коллекция, в которой преобладали яркие, цветочные принты и смелые сочетания.