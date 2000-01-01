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Американские звезды поддержали `Марш за наши жизни` 21.02 16:27   MIGnews.com

Американские звезды поддержали "Марш за наши жизни"

Джордж Клуни, Опра Уинфри и другие американские звезды примут участие в демонстрации против разрешения на ношение огнестрельного оружия, которая состоится 24 марта в Вашингтоне. Об этом сообщает ABC.

От этого зависит жизнь наших детей", - написал Клин в Twitter, отметив, что он и его семья планируют пожертвовать на проведение мероприятия 500 тысяч долларов.

Спустя несколько часов после публикации актера, американская телеведущая Опра Уинфри поддержала инициативу звезды Голливуда и объявила о пожертвовании такой же суммы на мероприятие.

О проведении марша против огнестрельного оружия стало известно сразу после нескольких дней после массового убийства в школе во Флориде. Демонстрация получила название "Марш за наши жизни".

Напомним, 14 февраля бывший ученик флоридской школы во Флориде Николас Круз, ворвался в учебное заведение и совершил нападение на учащихся. В результате трагических событий погибли 17 человек и 16 получили ранение. Вскоре после нападения Круза арестовали. На допросе он признал вину и заявил, что совершить преступление его призвал голос в его голове.
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