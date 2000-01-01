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Обнародовано неизвестное письмо Эйнштейна | Фото:22.02 05:27   MIGnews.com

Обнародовано неизвестное письмо Эйнштейна

Жительница американского Чикаго сообщила о наличии у нее письма с благодарностью, которое известный ученый и лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн когда-то отправил ее отцу.

Об этом Энид Бронштейн рассказала в среду, 21 февраля в интервью WGN TV.

По словам женщины, ее отец Давид Финк получил письмо Эйнштейна в июне 1939 года, то есть – всего за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, когда многие евреи пытались сбежать от нацистского режима.

Энид рассказала, что ее отец был успешным финансистом и имея денежную помощь, поспособствовал эмиграции нескольких евреев.

Собеседница издания отметила, что Альберт Энштейн узнал о такой помощи и решил выразить Давиду Финку свою искреннюю благодарность.

Отметим, что в 1939 году Эйнштейн отправил несколько писем, а нашедшееся в Чикаго является третьим из обнародованных.
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